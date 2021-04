Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (22.04.2021) einen 21Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Charlottenplatz mit Rauschgift zu gehandelt zu haben. Die Beamten, die im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart unterwegs waren, beobachteten gegen 19.30 Uhr ein mutmaßliches Rauschgiftgeschäft, woraufhin sie den 21-Jährigen kontrollierten. Bei der Durchsuchung fanden sie jeweils eine Kleinstmenge verkaufsfertig verpacktes Marihuana und Haschisch sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Bei der Überprüfung des 45 Jahre alten mutmaßlichen Käufers fanden sie zudem das zuvor erworbene Marihuana. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 45-jährigen Mann wieder auf freien Fuß. Gegen den wohnsitzlosen algerischen Staatsangehörigen hingegen wird am Freitag (23.04.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Stuttgart das beschleunigte Verfahren durchgeführt.

