Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201023 - 1097 Frankfurt-Fechenheim: In Haus eingebrochen

Frankfurt (ots)

(dr) Bislang unbekannten Tätern gelang es am Montagabend, den 19.10.2020, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Reihenhaus im Stadtteil Fechenheim einzudringen und eine hohe Summe an Bargeld zu stehlen.

Die Täter hebelten ein Fenster des in der Willmannstraße gelegenen Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Bei der Suche nach Wertsachen stießen sie in den Räumlichkeiten auf mehrere zehntausend Euro an Bargeld, die sie mitnahmen. Mit der Beute verließen sie unerkannt das Gebäude.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 755 - 52199 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

