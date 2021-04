Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Zahnradbahn

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Freitag (23.04.2021) an der Kreuzung Liststraße/Alte Weinsteige mit der Zahnradbahn kollidiert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde niemand. Der Mercedesfahrer fuhr gegen 09.00 Uhr in den Kreuzungsbereich Liststraße/Alte Weinsteige und hat, vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne, das Rotlicht der dortigen Ampel übersehen. Der Wagen kollidierte mit der Zahnradbahn, die an dieser Stelle die Fahrbahn überquert. Der Mercedes war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme über den dortigen geteerten Schienenbereich, umgeleitet werden.

