Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Radfahrer leicht verletzt

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche gegen 07:30 Uhr befuhr ein Radfahrer in Schüttorf die Claarstiege in Richtung Hessenweg. Aufgrund zwei Rollerfahrern, die von rechts aus der Straße Hagen auf die Claarstege fuhren, musste der Radfahrer abrupt abbremsen, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Rollerfahrer bemerkten den Unfall, entfernten sich dann aber ohne anzuhalten vom Unfallort. Einer der Rollerfahrer, bei denen es sich um Jugendliche handeln soll, trug einen mattschwarzen Helm. Die Rollerfahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

