Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrzeuge mit Eiern beworfen

Nordhorn (ots)

In Nordhorn und der Obergrafschaft ist es an den vergangenen Wochenenden zu diversen Taten gekommen, bei denen bislang unbekannte Personen Eier gegen Kraftfahrzeuge geworfen haben. Hierdurch wurde teilweise der Lack der Fahrzeuge beschädigt, so dass Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen erstattet wurden. Vermutlich wurden die Taten durch ein und dieselben Täter begangen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn (Tel.: 05921/309-0) in Verbindung zu setzen.

