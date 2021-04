Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag (25.04.2021) einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein und bei seiner anschließenden vorläufigen Festnahme Widerstand geleistet zu haben. Ein 26-jähriger Beamter der Bundespolizei, der in seiner Freizeit unterwegs war, beobachtete gegen 18.15 Uhr eine Auseinandersetzung in der Klett-Passage, bei der offenbar drei Tatverdächtige auf einen unbekannten Mann einschlugen. Als der 26-Jährige die Tatverdächtigen ansprach, flüchteten sie. Der Bundespolizist verfolgte den 17-Jährigen und stellte ihn am Gebhardt-Müller-Platz, wo er sich massiv gegen die vorläufige Festnahme wehrte. Erst als weitere Beamte eintrafen, gelang es, dem rabiaten Tatverdächtigen Handschließen anzulegen. Auf dem Weg zum Polizeirevier 2 Wolframstraße beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizisten und spuckte in Richtung eines Beamten. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich der 26-Jährige. Nach ärztlicher Versorgung in einem Krankenhaus setzte er seinen Dienst fort. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Betreuerin gegeben. Zeugen sowie das mutmaßliche Opfer der Auseinandersetzung in der Klett-Passage werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

