Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 03.01.2021

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 02.01.2021 zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr kam es in Vechta, Falkenrotter Straße 161, auf dem dortigen Parkplatz des Famila-Centers zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz auf Höhe des Getränkemarktes schädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Opel Adam einer 18-jährigen aus Vechta. Er kümmerte sich nicht um den Sachschaden, sondern entfernte sich von der Unfallstelle. Im Fokus der Ermittlungen steht ein roter Kleinwagen der Marke Mazda. Ein Zeuge, der die Geschädigte vor Ort ansprach, wird gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441 / 943-0) zu melden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht der Urkundenfälschung und Fahren unter Drogeneinfluss

Die Polizeibeamten des PK Vechta kontrollierten am 02.01.2021, gegen 12:15 Uhr, einen 42-jährigen aus Vechta in der Straße Buschkamp. Bei der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem ausgehändigten Führerschein besteht zurzeit der Verdacht, dass dieser gefälscht sein könnte. Außerdem verlief ein Drogenvortest hinsichtlich Marihuana positiv, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lohne - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 03.01.2021, gegen 00:00 Uhr, befährt ein 25-jähriger Lohner mit seinem unbeleuchteten Fahrrad den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Als sich die Beamten mit dem Funkstreifenwagen in Höhe des Radfahrers befinden, kommt dieser plötzlich ins Straucheln und gerät auf die Fahrbahn. Die Beamten müssen eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,80 Promille. Dem Radfahrer wird eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta- Urkundenfälschung/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02.01.2020; 20:15 Uhr, wurde bei einem 22-jährigen PKW-Fahrer aus Visbek ein gefälschter polnischer Führerschein festgestellt. Der PKW- Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Große Straße in Vechta und zeigte bei der Kontrolle den genannten Führerschein vor. Dieser wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Sachbeschädigungen

In der Zeit von Samstag, 02.01.21, bis Sonntag, 03.01.21, kam es im Ortskern von Holdorf zu diversen Sachbeschädigungen. An insgesamt 8 PKW wurden Reifen zerstochen und eine Windschutzscheibe beschädigt. An einem Rohbau wurde offensichtlich mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Holdorf, 05494/91420-0, zu melden.

