Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 02./03. Januar 2021.

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Samstag, 02. Januar 2021, 04.30 Uhr, bis Sonntag, 03. Januar 2021, 04.30 Uhr, zu insgesamt 32 Ordnungswidrigkeitenverfahren in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Großteil der Verstöße stellten Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkung/das Abstandsgebot, zumeist im öffentlichen Raum dar. In Vechta, in der Kolpingstraße, wurde eine Zusammenkunft von 7 Erwachsenen im Rahmen einer Geburtstagsfeier festgestellt. Die Party wurde seitens der Polizei beendet und die Gäste erhielten einen Platzverweis. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden auch hier eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barz, PHK

Telefon: 04471/1860-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell