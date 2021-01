Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Im Tatzeitraum vom 31.12.2020/20:00 Uhr bis zum 01.01.2021/15:30 Uhr öffnet ein derzeit unbekannter Täter die verschlossene Fahrertür eines in einer Parkbucht, in der Kastanienallee in 49661 Cloppenburg, abgestellten PKW. Der Täter entwendet einen Airbag und das fest eingebaute Navigationsgerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

