POL-CLP: Pressemeldungen für das PK Friesoythe vom 01.01./02.01.2021

Friesoythe - Sachbeschädigung

Zwischen 18:15h am Silvestertag und 12:15h am Neujahrstag, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fenster, sowie den Glaseinsatz einer Tür in der Dr.-Niermann-Straße. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491 93160 melden.

Saterland/OT Strücklingen-Wittensand - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am 01.01.2021 konnte ein 40-jähriger Ostrhauderfehner, mit seinem Fahrzeug auf der Wittensander Straße festgestellt werden. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann während der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus Friesoythe entnommen, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am 01.01.2021 gegen 19:50h, kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der Sedelsberger Straße. Hier wird durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen BMW handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491 93160 zu melden.

