Wie bereits berichtet, kam es in den späten Abendstunden des 27. Oktober 2020 vor einer Spielhalle in Bochum zu einer Brandstiftung an einem Pkw.

Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Mann hatte zwischen 22 und 23 Uhr einen an der Dorstener Straße 168 geparkten Ford angezündet und war geflüchtet.

Das Feuer im Frontbereich des Autos konnte von einem Anwohner gelöscht werden.

Das Objektiv einer Kamera erfasste den Brandstifter in Tatortnähe.

Mit einem richterlichen Beschluss wurde das Foto des Mannes am 17. Dezember zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden - mit Erfolg!

In den Morgenstunden des heutigen 23. Dezember konnte der Tatverdächtige (30) in Bochum festgenommen werden.

Zurzeit wird der polizeibekannte Bochumer im Fachkommissariat für Brandstiftungen (KK 11) weiter vernommen.

Wie bedanken uns bei den Medienvertretern für die Unterstützung und bitten darum, das Foto des Mannes aus den Publikationen zu löschen.

