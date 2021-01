Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta vom 01.01.20 -02.01.20

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

In der Nacht von Mittwoch, 30.12.2020 auf Donnerstag, 31.12.2020, wurden in Neuenkirchen-Vörden im gesamten Ortsteil Vörden etliche Schilder, Fassadenwände und Verteilerkästen mit einem grünen und schwarzen Schriftzug mit Sprühfarbe beschmiert. Als Schriftzug ist - SVW Ultras Werder Bremen- ablesbar. Durch das Beschmieren ist ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei in Neuenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Tel.: 05493/913560.

