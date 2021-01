POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Im Tatzeitraum 01.01.2021/00:00 Uhr bis zum 02.01.2021/13:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines PKWs. Der PKW war im genannten Tatzeitraum in der Rügenstraße in Cloppenburg abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Emstek - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Ein 34-Jähriger Berufskraftfahrer aus Lettland befuhr am 02.01.2021, um 12:55 Uhr, mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg, kommt zwischen den Ausfahrten Emstek-Ost und -West auf unbekannte Art und Weise nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in den dort angrenzenden Straßengraben. Ein vor Ort beim Fahrzeugführer durchgeführter freiwilliger Test am tragbaren Alkomaten ergibt einen Wert von 2,2 Promille. Daraufhin wurde bei dem 34-Jährigen eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 34-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet. Die Sattelzugmaschine mit Auflieger soll am heutigen Tag (03.01.2021), gegen 08:00 Uhr, von einer entsprechenden Firma geborgen werden. Die Bergungsarbeiten werden dann einige Stunden andauern. Hierzu wird die Bundesstraße 72 zwischen den bereits genannten Ausfahrten vollgesperrt und eine Umleitungsstrecke seitens der Straßenmeisterei eingerichtet. Der durch den Unfall entstandene Schaden und die Kosten für die Bergungsarbeiten können derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Essen (OL) - Schornsteinbrand

Am 02.01.2021, gegen 13:45 Uhr, wurde über den Notruf ein Schornsteinbrand in der Straße "Holthöge" in 49632 Essen (OL) mitgeteilt. Der Brand wurde frühzeitig erkannt und konnte von der freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude ist kein Schaden entstanden.

