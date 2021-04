Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fünfjähriger bei Unfall mit Fahrrad schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein fünfjähriger Junge in der Eichenwaldallee am Sonntagnachmittag (25.04.2021) schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge war mit seinem Vater gegen 16.00 Uhr aus Richtung Kräherwald kommend auf einem steil abfallenden Waldweg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links vom Weg abkam und in den angrenzenden Feuerbach stürzte. Rettungskräfte versorgten den Jungen, der einen Helm trug und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

