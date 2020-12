POL-HH: 201210-2. Sattelzugmaschine mit erheblichen Mängeln auf der BAB 7 aus dem Verkehr gezogen

Polizei Hamburg

Zeit: 09.12.2020, 17:43 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet, Bundesautobahn (BAB) 7 in Richtung Süden, Anschlussstelle Othmarschen

Beamte der Verkehrsdirektion Süd (VD 2) zogen gestern eine slowenische Sattelzugmaschine mit erheblichen Fahrzeugmängeln aus dem Verkehr. Die Beamten beobacheten, wie der Fahrer der Sattelzugmaschine das Überholverbot für Lkw missachtete und hielten diesen für eine Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Othmarschen an. Schon bei der ersten Inaugenscheinnahme stellten sie gebrochene Bremsscheiben und Reifen ohne die nötige Profiltiefe fest. Darüber hinaus war die Ladung, die aus 20.800 kg Grassamen in Bigbags bestand, unzureichend gesichert. Ein unabhängier Gutachter wurde wurde zur Überprüfung und Dokumentation der Mängel hinzugezogen. Dieser stufte den Sattelauflieger samt Ladung als verkehrsunsicher ein. Bei seiner Begutachtung stellte er an den Fahrzeugachsen insgesamt zwei gebroche und vier erheblich verschlissene Bremsscheiben fest. Vier der sechs Reifen wiesen nicht die erforderliche Profiltiefe auf. Ferner konnte der Gutachter bei drei Federspeichern gebrochene Federn erkennen. Nach Abschluss der beweissicheren Dokumentation wurde das Gespann unter polizeilicher Begleitung von zwei Einsatzfahrzeugen zu einem verkehrssicheren Abstellort gelotst. Der LKW wurde gegen eine unbefugte Weiterfahrt versiegelt. Gegen den Unternehmer wird ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass der Transport von Roskilde/ Dänemark nach Krefeld ohne die erforderliche Transportgenehmigung durchgeführt wurde.

