POL-HH: 201210-1. Öffentlichkeitsfahndung nach dem 27-jährigen Ruben Freudenberg

Zeit: 09.12.2020, 20:36 Uhr; Ort: Hamburg-Altstadt, Hopfenmarkt

Seit Mittwochabend wird der 27-jährige Ruben Freudenberg vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hat der 27-Jährige gestern Abend ein Familienmitglied in dessen Büro am Hopfenmarkt überfallen und ist anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) konnte nicht geklärt werden, wo er sich derzeit aufhält. Er ist psychisch erkrankt und bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Der Vermisste ist etwa 1,75m groß und trägt eine blaue Jeans, eine schwarze Mütze und schwarze Schuhe. Vermutlich trägt er einen grün/schwarzen Parka oder eine schwarze, knielange Jacke mit braunem Fellkragen.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass er bewaffnet ist, sollte er nicht angesprochen werden. Wer ihn sieht, sollte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 informieren. Sonstige Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

