Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nächtliche Spritztour eines 18-Jährigen endete mit mehreren Anzeigen

Vordorf (ots)

Am 19.01.2020, gegen 03:00 Uhr führte eine Streife der Polizei aus Meine im Rahmen der Verkehrsüberwachung eine Verkehrskontrolle bei einem Daimler durch, welcher die Ortschaft Vordorf durchfuhr. Das Fahrzeug fiel auf, da es mit roten Überführungskennzeichen versehen war. Der 18-Jährige Fahrzeugführer aus Vordorf räumte sofort nach Anhalten des Pkw ein, weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, noch eine Pflichtversicherung für den geführten Daimler zu haben und am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Das an seinem am Fahrzeug befindliche Kennzeichen entpuppte sich bei näherer Betrachtung zusätzlich noch als Fälschung. Die nächtliche Spritztour des jungen Mannes endete somit im Klinikum Gifhorn zu einer Blutentnahme und mit mehreren Anzeigen der Polizei.

