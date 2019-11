Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Unbekannte Täter schlugen zwischen 15 Uhr am Samstag, 2. November und 10 Uhr am Sonntag, 3. November, eine Glasscheibe einer Werkstatt an der Straße Alter Steinweg ein. Von dort aus drangen sie auch in eine nebenliegende Wohnung ein. Sie entwendeten unter anderem einen Kompressor, Werkzeuge und einen Computer.

