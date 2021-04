Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Fahrzeug vor der Polizei geflüchtet-Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (26.04.2021) zwei 17- und 19-jährige Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Smart Forfour sowie einen Mercedes CLK in Möhringen gestohlen zu haben. (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 26.04.2021) Die Beamten entdeckten den Mercedes, in dem sich die beiden Tatverdächtigen befanden, nach einem Zeugenhinweis gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Tangegartstraße. Als der 17-jährige Fahrer die Polizeibeamten erkannte, gab er sofort Gas und flüchtete in die Widmaierstraße. Nachdem er dort gegen ein geparktes Auto gefahren war, stiegen die beiden Tatverdächtigen aus und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Verfolgung nahmen die Beamten die beiden Männer vorläufig fest. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 17-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand und offenbar keinen Führerschein besitzt. Er musste eine Blutprobe abgeben bevor die Beamten ihn und seinen 19 Jahre alten Begleiter wieder auf freien Fuß setzten. Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes in der Nacht zum Montag (26.04.2021) im Däumlingweg gestohlen worden war. Ob es sich bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen um den Fahrer des Smart Forfour handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

