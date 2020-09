POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Polizeipräsidium Osthessen

Die Polizei Hilders ermittelt aktuell gegen drei noch unbekannte Motorradfahrer aus dem Landkreis Fulda wegen Verdachts der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Nach Mitteilung eines Zeugen befuhren die drei Führer von Motocrossmaschinen am Freitagnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, die B 458 aus Richtung Steinwand kommend in Richtung Dietges. Nach Mitteilung des Zeugen fielen die drei durch ihre überaus aggressive Fahrweise auf. So fuhren sie u.a. dicht auf vorausfahrende Pkw auf, überholten diese auf riskante Art und Weise, fuhren mehrfach nebeneinander und über längere Streckenabschnitte sogar auf ihren Hinderrädern. Durch die riskante Fahrweise gefährdeten die vermutlich jugendlichen Motorradfahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Wem sind die drei Motorcrossmaschinen am Freitagnachmittag (04.09.) ebenfalls aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der Fahrzeugführer machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681-96120.

