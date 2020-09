Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: BMW-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab - Hygieneartikel gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

BMW-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Freiensteinau - Am Donnerstag (03.09.), gegen 18:30 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin die L 3181 von Gunzenau kommend in Richtung Reichlos. Dabei geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern. Die Frau fuhr zuerst in den linken Graben, dann wieder zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich querstehend auf der Gegenspur zum Stillstand. Am BMW entstand Totalschaden.

Hygieneartikel gestohlen

Lauterbach - In der Nacht zu Donnerstag (03.09.) drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Gartenstraße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten größere Mengen Hygieneartikel. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

