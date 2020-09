Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle und -unfallfluchten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zusammenstoß beim Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (02.09.), gegen 19 Uhr, befuhren ein 50-jähriger Mann aus Bebra mit einem Transporter und ein 33-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem 3er BMW die Carl-Benz-Straße und bogen nacheinander nach links in die Frankfurter Straße in Richtung Hauneck ab. Der Transporter auf dem linken- und der BMW auf dem rechten Fahrstreifen. Anschließend wollte der Fahrer des Transporters auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah nach derzeitigem Kenntnisstand den bereits neben ihm fahrenden BMW. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro entstand.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra - Am Mittwoch (02.09.), gegen 16.55 Uhr, befuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrerin mit ihrem Skoda und ein Pkw-Fahrer aus Alheim mit seinem BMW den Beschleunigungsstreifen zur Auffahrt B 27 aus Richtung Bebra-Mitte kommend in Richtung Bebra-Nord. Am Ende des Beschleunigungsstreifens musste die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die 33-jährige Skoda-Fahrerin, sowie die 5-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 3.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra parkte ihren roten VW-UP zwischen Montagabend (31.08.) und Dienstagmittag (01.09.) auf einem Parkplatz in der Hersfelder Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Bereich des rechten Kotflügels beschädigt, sodass ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise erbittet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623-937-0.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Unfall auf L3248 im Bereich Wildeck

Wildeck- Ein Pkw-Fahrer aus Heringen befuhr mit seinem VW-Passat am Donnerstagnachmittag (03.09.), gegen 15.25 Uhr, die L 3248 aus Richtung Wildeck-Richelsdorf kommend in Richtung Wildeck-Obersuhl. Am Abzweig nach Gerstungen fuhr der Pkw-Fahrer einer als Linksabbieger wartenden Pkw-Fahrerin (Opel-Adam) auf und geriet anschließend in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammenstieß. Es entstand ein Gesamtschaden circa 13.500 Euro, verletzt wurde niemand

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Fahrerflucht am Obersberg

Bad Hersfeld. Am Donnerstagmorgen (03.09.), um 07:45 Uhr, parkte eine 18-jährige Frau aus Kirchheim ihren weißen Fiat 500 auf dem Parkplatz der Obersbergschule in Bad Hersfeld. Als die Frau gegen 15:05 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den weißen Fiat an der hinteren Stoßstange beschädigt hat. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell