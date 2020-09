Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rucksack aus Skoda Octavia gestohlen - Einbruch in Getränkemarkt misslingt

Fulda (ots)

Rucksack aus Skoda Octavia gestohlen

Lauterbach - Einen Rucksack entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.09.) aus einem unverschlossenen Skoda Octavia im Ossenbergweg. Das Fahrzeug war in der Hofeinfahrt eines dortigen Einfamilienhauses abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt misslingt

Schlitz - Unbekannte versuchten am frühen Donnerstagmorgen (03.09.), gegen 2 Uhr, in einen Getränkemarkt in der Herrngartenstraße einzudringen. Jedoch vergebens: Sie wurden bei ihrem Versuch, eine Tür aufzuhebeln, von einem aufmerksamen Zeugen gestört und ergriffen die Flucht. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Einer von ihnen war circa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und trug eine Sturmhaube. Der andere Mann war etwas kleiner. Er trug einen dunklen Pullover, eine Blue-Jeans und einen medizinischen Mundschutz.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Luca-Sophia Voll, Praktikantin

Dominik Möller, Pressesprecher

