Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer überprüft

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend den Fahrer eines E-Scooters kontrolliert.

Der 22-Jährige war mit seinem Gefährt kurz nach 20 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Er war der Streife aufgefallen, weil an seinem Elektroroller keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug deutlich schneller als die erlaubten 20 Stundenkilometer fahren kann. Aus den Papieren ergab sich eine Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern. Damit ist eine Teilnahme am Straßenverkehr nicht erlaubt. Zudem ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten stellten den E-Scooter sicher.

Auf den Fahrer kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. |mhm

