Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleinkrafträder und E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (23.04.2021 bis 26.04.2021) zwei Kleinkrafträder an der Wallensteinstraße und am Sonntag (25.04.2021) oder Montag (26.04.2021) einen E-Scooter an der Balthasar-Neumann-Straße gestohlen Die Täter entwendeten an der Wallensteinstraße die zwei vor einem Mehrfamilienhaus geparkten Kleinkrafträder der Marken Peugeot und Malaguti mit den Versicherungskennzeichen 681UND und 636UND im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Ebenfalls unbekannte Täter gelangten zwischen Sonntag, 19.00 Uhr und Montag, 19.00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Balthasar-Neumann-Straße und stahlen einen E-Scooter der Marke Ninebot Electric Scooter Pro 2 mit dem Kennzeichen 473 DHA im Wert von zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell