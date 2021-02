Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl von Felgen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 02.02.2021, 19:00 Uhr bis 03.02.2021, 08:00 Uhr wurden an einem in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellten VW Passat alle 4 Alufelgen entwendet. Die bislang unbekannten Täter bockten das Fahrzeug vermutlich mittels Wagenheber hoch und konnten so die Alufelgen abmontieren und entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

