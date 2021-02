Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - älterer Dame Geldbeutel entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 03.02.2021 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Hausenerstraße in Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Als die Dame zu Hause eintraf, stellte sie fest, dass sich ihr Damengeldbeutel nicht mehr in ihrer Manteltasche befand. Vermutlich hatten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel der Dame entwendet. Ermittlungen ergaben, dass unmittelbar nach der Tat zwei unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen wurden. Die EC-Karte wurde umgehend gesperrt. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehrere hundert Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

