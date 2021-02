Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl aus Fahrzeug

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 02.02.2021 19:00 Uhr bis 03.02.2021, 08:00 Uhr wurden aus einem in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellten Opel Omega ein Multimediagerät entwendet. Die bislang unbekannten Täter öffneten vermutlich über die Gummidichtung der Fahrzeugtür den Entriegelungsknopf und gelangten dadurch ins Fahrzeuginnere. Entwendet wurde das fest eingebaute Multimedia-Gerät inklusive Dash-Cam, Antennen und Kabeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

