Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Cannabis und verbotenes Messer bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag den 04.02.2021 gegen 01:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt in der Nachtweide in Neustadt einen PKW welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte Marihuanageruch aus dem Inneren des Fahrzeuges festgestellt werden. Letztendlich wurden in und neben dem Auto knapp 20 Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die 19- und 20- jährigen Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen dem Besitz von Cannabis. Das Führen des verbotenen Einhandmessers stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

