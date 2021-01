Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Polizei fahndet nach Autofahrer

Hünxe (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist. Der Autofahrer hat gegen 03.00 Uhr in Hünxe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto überschlug sich in Höhe des Kreuzungsbereichs Gahlener Straße/Aapweg; vermutlich verletzte sich der Insasse schwer.

Zeugen beobachteten einen dunkel gekleideten Mann, der humpelnd davonlief. Die Polizei Hünxe bittet weitere Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell