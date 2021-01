Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer aus Hamminkeln die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Mühlenfeldstraße. Kurz vor der Mühlenfeldstraße kam der PKW aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurden der 19-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Hamminkeln, schwer verletzt. Während der 19-Jährige Fahrer noch den Notruf absetzen konnte, war sein Beifahrer nicht mehr ansprechbar. Beide Personen wurden schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Bislicher Straße gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls dauern an.

