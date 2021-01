Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte berauben 13-Jährigen

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Montagabend gegen 19.10 Uhr betrat ein 13-Jähriger aus Dinslaken am Franz-Etzel-Platz die Bahnhofshalle und ging über die dortigen Treppen in Richtung Gleise.

Am Treppenabgang hielten sich mehrere Unbekannte auf, die den Jungen unter Vorhalt von zwei Messern aufforderten, sein Bargeld auszuhändigen.

Anschließend drückten die Unbekannten den Jungen zu Boden und durchsuchten ihn. Die Unbekannten nahmen einen geringen Bargeldbetrag aus einer Börse und flüchteten in Richtung Friedenstraße.

Der 13-Jährige blieb unverletzt.

Beschreibung der Unbekannten:

Sieben oder acht Personen, 15 bis 18 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet, trugen Sturmhauben und Handschuhe.

Mindestens ein Räuber dürfte Südländer gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

