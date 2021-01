Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbrüche in Drevenack

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Gleich zwei Mal suchten Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag den Hunsdorfer Weg heim und brachen in Einfamilienhäuser ein.

In einem Fall stahlen die Täter hochwertige Armbanduhren, bei dem zweiten Einbruch erbeuteten sie Bargeld. Die freistehenden Einfamilienhäuser liegen in Höhe des Fasanenwegs und in der Nähe der Bahnstrecke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

