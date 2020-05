Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstagabend um 22:41 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Steinstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort war das Piepsen aus einer leeren Dachgeschosswohnung wahrnehmbar. Die Wohnungstür der Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden. In den Räumlichkeiten konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Die Schlüssel wurden an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

