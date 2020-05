Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Unterstützung Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Sonntag um 08:09 Uhr zu einem Unterstützungseinsatz in die Wilhelm-Röntgen-Straße alarmiert. Der Rettungsdienst benötigte beim Transport einer Person aus dem ersten Obergeschoss Unterstützung. Die Drehleiter wurde vor dem Haus in Stellung gebracht und die Person anschließend über diese nach unten verbracht. Zwei Feuerwehrangehörige begleiteten anschließend noch den Transport ins Krankenhaus. Die Einsatzstelle wurde abschließend an einen Notfallseelsorger aus Herdecke übergeben. Die ausgerückten Kräfte konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.

