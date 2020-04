Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm in Seniorenheim

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Brandmeldealarm in einem Seniorenwohnheim in der Friedrichstraße wurde die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) sowie der Rettungsdienst heute Morgen um 07:55 Uhr gerufen.

Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab, dass in einem Restaurant im Erdgeschoss Toast in einem Toaster angebrannt war. Durch den so entstandenen, minimalen Rauch lösten die Brandmelder richtigerweise aus. Die betreffenden Räume wurden gelüftet und der Toaster außer Betrieb genommen. Weitere Tätigkeiten waren nicht erforderlich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nachdem die Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben war, konnten die eingesetzten Einheiten aus Volmarstein, Grundschöttel und Alt-Wetter nach gut 30 Minuten wieder einrücken.

