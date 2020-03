Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verstöße gegen das Sprengstoff-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz am Hauptbahnhof Dessau

Eine Streife des Bundespolizeireviers Dessau wurde am Donnerstag, den 5. März 2020, gegen 14:30 Uhr auf einen Mann auf dem Dessauer Hauptbahnhof aufmerksam. Die Anzeichen für einen Konsum von Betäubungsmitteln, wie Nervosität, Rede- und Bewegungsdrang waren unübersehbar. Bei der Befragung gab der 35-Jährige an, dass er ein Pfefferspray mit sich führte. Bei einer weiteren Nachschau fanden die Beamten zudem auch noch einen sogenannten Polenböller und ein Tütchen mit vermutlich Amphetaminen bei ihm. Das Pfefferspray und auch der Polenböller verfügten über keine amtliche Zulassung, stellten also demnach Verstöße gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz dar. Neben den Betäubungsmitteln wurden sie eingezogen. Da zudem bekannt wurde, dass dem Deutschen im letzten Jahr ein kleiner Waffenschein ausgestellt wurde, wird eine Mitteilung an die zuständige Behörde wegen des Zweifels an der Geeignetheit des Führens von entsprechenden Waffen in der Öffentlichkeit ergehen. Der 35-jährige Mann konnte nach dem Tatvorwurf wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz seinen Weg fortsetzen.

