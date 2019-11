PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei des Hochtaunuskreises für den Zeitraum 08.11.2019 bis 09.11.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe 61440 Oberursel, Vorstadt Samstag, 09.11.2019, 04:52 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem Stein gegen die Schaufensterscheibe eines Computerfachgeschäftes, sodass diese zerbrach. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Die Ermittlungen dauern an, sachdienliche Hinweise sind erbeten und werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 62400 angenommen.

Sachbeschädigung an Pkw 61440 Oberursel, Oberstedten, Zu den Ringwällen Samstag, 02.11.2019, 21:00 Uhr - Montag, 04.11.2019, 08:30 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde in dem Zeitraum die Heckscheibe eines geparkten Pkw Toyota eines 86 Jahre alten Oberurseler beschädigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 428,22 EUR.

Die Ermittlungen dauern an, sachdienliche Hinweise sind erbeten und werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 62400 angenommen

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden 61440 Oberursel, In der Au Donnerstag, 07.11.2019, 21:30 Uhr - Freitag, 08.11.2019, 09:00 Uhr

In dem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten, grauen Skoda Fabia im Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Unfall ereignete sich auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz. Der Sachschaden am geparkten wird auf 1000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an., sachdienliche Hinweise sind erbeten und werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 62400 angenommen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden 61440 Oberursel, Hohemarkstraße / Oberstedter Straße Freitag, 08.11.2019, 12:15 Uhr

An dem besagten Zeitpunkt touchierte ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren mit seinem linken Außenspiegel den rechten Außenspiegel eines schwarzen Pkw Mercedes Sprinter, der verkehrsbedingt zum Linksabbiegen in die Oberstedter Straße wartete.

Der Sachschaden am Mercedes Sprinter wird auf 50 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten und werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 62400 angenommen

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten 61440 Oberursel, Ludwig-Ehrhard-Straße / Frankfurter Landstraße Samstag, 09.11.2019, 11:12 Uhr

Ein 54 Jahre alter Alfa Romeo-Fahrer befuhr die Ludwig-Ehrhard-Straße in Richtung Frankfurter Landstraße, um an der Kreuzung wartepflichtig nach links in Richtung Stadtmitte abzubiegen und übersah dabei eine vorfahrtberechtigte 29 Jahre alte Mercedes-Fahrerin. An der Kreuzung ist die Ampelanlage derzeit aufgrund von Bauarbeiten nicht in Betrieb, sodass der Verkehr durch die Verkehrszeichen geregelt wird. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Dabei wurde eine 52 Jahre alte Mitfahrerin des Mercedes leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden wird auf 17000 EUR geschätzt.

gefertigt: Albrecht, PHK, Polizei Bad Homburg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell