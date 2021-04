Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110421-243: Blutprobe nach Handynutzung

Waldbröl (ots)

Weil er beim Autofahren telefonierte, kippte ein 22-jähriger Autofahrer wegen Trunkenheit am Steuer auf. Der junge Mann aus Wiehl war einer Streifenwagenbesatzung gegen 02.00 Uhr am Sonntag (11. April) auf der Schladerner Straße aufgefallen, weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle fiel den Beamt*innen ein starker Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen auf. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an, woraufhin eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell