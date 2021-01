Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

KleveKleve (ots)

Am Donnerstag, 31.12.20, ereignete sich gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Hoffmannallee / Lindenallee / Hagsche Straße. Eine 18-jährige Kranenburgerin wollte mit ihrem Ford Fiesta von der Hoffmannallee nach links in die Lindenallee abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen, in dem eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Kleve saß. Bei dem Aufprall wurden die Kranenburgerin leicht sowie die 33-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschlept werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell