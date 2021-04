Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090421-241: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bergneustadt (ots)

Bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt an der Kölner Straße haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (9. April) Zigaretten erbeutet. Die Täter brachen etwa gegen 03.15 Uhr eine Nebeneingangstüre auf. Obwohl sie dabei einen Alarm auslösten, begaben sich die Einbrecher in den Kassenbereich und nahmen dort aufbewahrte Zigaretten mit. Als die Polizei wenige Minuten nach der Alarmauslösung am Tatort eintraf, waren die Einbrecher bereits verschwunden. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell