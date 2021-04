Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090421-240: Kennzeichen gestohlen

Waldbröl (ots)

Die Kennzeichen GM-TU2008 haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (7./8. April) in Waldbröl gestohlen. Sie waren an einem Skoda angebracht, der zwischen 22.00 und 10.30 Uhr im Curt-Projahn-Weg geparkt war. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch dem Polizeinotruf 110 entgegen.

