Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080421-237: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Wiehl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (7. April) auf der Landstraße 336 sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu einer jungen Frau mit einem dunklen Kleinwagen machen können, die sich von der Unfallstelle entfernt hat. Die Frau war gegen 13.15 Uhr von der Oberwiehler Straße aus kommend auf die L 336 in Richtung Wiehl abgebogen und hatte unmittelbar danach auf der Fahrbahn ohne ersichtlichen Grund angehalten. Eine in Richtung Wiehl fahrende 34-Jährige musste ihren Renault Twingo daraufhin stark abremsen; ein dahinter befindlicher Renault Clio schaffte es nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf. Die junge Frau mit dem dunklen Kleinwagen, der bei dem Unfall keine Schäden davontrug, setzte die Fahrt anschließend in Richtung Wiehl fort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell