Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060421-235: Verunglückte Motorradfahrerin gestorben

Gummersbach (ots)

Eine 46-jährige Kölnerin, die am 29. März auf der Becketalstraße in Gummersbach beim Versuch zu Wenden mit einem Auto zusammengestoßen war, (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4876873), ist am Samstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Motorradfahrerin hatte noch am Unfallort reanimiert werden müssen und war noch am Unfalltag vom Gummersbacher Krankenhaus mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik verlegt worden.

