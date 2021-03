Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Motorradunfall!

Gummersbach (ots)

Heute, gegen 16 Uhr kam es in Gummersbach auf der Becketalstraße zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 46-jährige Kradfahrerin aus Köln lebensgefährlich verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr die Frau mit ihrem Motorrad die Becketalstraße aus Richtung GM- Frömmersbach kommend und gelangte vor der Ampelanlage des Kreuzungsbereichs 'Albrechtplatz' in einen Rückstau verkehrsbedingt wartender Fahrzeuge. Als sie sich entschloß zu wenden, kam es beim Wendemannöver zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Gummersbacherin, die die Becketalstraße auf der entgegengesetzen Fahrbahn in Richtung Frömmersbach befuhr. Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes kam die Motorradfahrerin zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen an der Unfallstelle dauern momentan noch an. Die Becketalstraße ist daher vom Einmündungsbereich Niedernhagener Straßebis zum Kreuzungsbereich 'Albrechtplatz komplett gesperrt.

