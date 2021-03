Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290321-218: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Reichshof (ots)

In der vergangenen Nacht (29. März) sind Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Siegener Straße in Reichshof-Wildbergerhütte eingestiegen und haben eine größere Anzahl Zigaretten gestohlen. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie zwei Männer gegen 02.40 Uhr den Markt betreten, nachdem sie eine seitlich am Gebäude gelegene Notausgangstüre aufgehebelt hatten. Anschließend begaben sich die beiden Täter zielgerichtet in Richtung der Kassen, um dort eine größere Menge Zigarettenschachteln zu stehlen, die sie einem blauen Müllsack verstauten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

