Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290321-216: Kia Ceed gestohlen

Hückeswagen (ots)

Einen optisch auffälligen Kia Ceed haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (27./28. März) auf der Rader Straße gestohlen. Den mit einem Dachspoiler ausgerüstete, lilafarbene Kia Ceed hatte der Geschädigte gegen 23.00 Uhr am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Rader Straße geparkt. Am Sonntagmorgen war der Kia mit den Kennzeichen GM-YI 6 verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

