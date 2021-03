Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280321-215: Einbrecher erfolglos

Radevormwald (ots)

In eine Kindertagesstätte an der Kottenstraße wollten Unbekannte von Donnerstag auf Freitag (25./26. März) einbrechen. Zwischen 16.00 und 07.00 Uhr hatten sich die Täter mit Hebelwerkzeugen Zugang zu der Kindertagesstätte verschaffen wollen. Sie scheiterten jedoch sowohl an der Haupteingangstür als auch an einem Fenster mit ihren Bemühungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

