Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280321-214: Zwei Verletzte bei Pedelec-Unfall

Reichshof (ots)

Nach einem Pedelec-Unfall musste am Freitagabend (26. März) eine 40-Jährige aus Reichshof mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war gemeinsam mit einer ebenfalls aus Reichshof stammenden 35-Jährigen auf Pedelecs in Reichshof-Hahn unterwegs. Gegen 18.15 Uhr fuhr die 40-Jährige in der Straße "In der Rose" auf das Pedelec der vorausfahrenden 35-Jährigen auf, woraufhin beide stürzten. Während die 35-Jährige mit leichten Blessuren davon kam, musste die 40-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

