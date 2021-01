POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 11.01.21

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von 200,- Euro

Seesen, Am Markt, 08.01.21, 14.50 h

Ein 24jähriger Transporter-Fahrer aus Seesen wollte seinen Transporter im Parkbereich der o.a. Straße umsetzen, Dabei touchierte er einen dortigen Parkautomaten. Am Automat und am Transporter entstand jeweils geringer Sachschaden.

Wildunfall mit Sachschaden in Höhe von 450,- Euro

Seesen-Engelade, K 57 zwischen Herrhausen und Engelade, 08.01.21, 18.00 h

Ein 52jähriger Pkw-Fahrer aus Isernhagen befuhr die K 57 aus Rtg. Engelade in Rtg. Herrhausen. In Höhe der Unfallstelle querte ein Stück Wild die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Stück Wild verendete an der Unfallstelle.

Wildunfall mit Sachschaden in Höhe von 500,- Euro

Gemarkung Altwallmoden, K 67, 09.01.21, 23.30 h

Ein 18jähriger Pkw-Fahrer aus Lutter befuhr die K 67 von Altwallmoden in Rtg. Bodenstein. Am o.a. Ort querte ein Stück Rehwild die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden.

Wildunfall mit Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro

B 248 zwischen Könneckenrode und Lutter

Eine 23jährige Pkw-Fahrerin aus Salzgitter befuhr die B 248 aus Rtg. Salzgitter kommend in Rtg. Lutter. Am o.a. Ort queret ein Stück Rehwild die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Reh verendete vor Ort.

Beleidigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung

Seesen, Posener Straße, 10.01.21, 00.15 - 00.40 h

Zwischen einer 44jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses und einer 27jährigen Nachbarin, sowie deren 67jähriger Oma war es zu Streitigkeiten gekommen. Die Streitigkeiten mündeten in gegenseitigen Beleidigungen und einer Bedrohung. Die Streitparteien wurden beruhigt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Diebstahl ohne erschwerende Umstände, Schadenshöhe 1000,- Euro

Hahausen, Biogasanlage im Neiletal, 09.01.21, 19.00 h - 10.01.21, 11.00 h

Unbekannte Täter entwendeten im o.a. Tatzeitraum vom Grundstück einer Biogasanlage 2 Frontlader-Gabeln, sowie eine Werkzeugbox eines Schleppers. Bislang liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Diebstahl ohne erschwerende Umstände, Schadenshöhe 70,- Euro

Seesen, Bahnhofsvorplatz, 08.01.21, 12.45 h - 10.01.21, 22.35 h

Unbekannte Täter entwendeten mehrere Teile von einem auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellten Fahrrad des 19jährigen Geschädigten aus Seesen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

